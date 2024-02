À la dérive : l'habitat fragilisé des phoques du Groenland

Les scientifiques tendent à parler des hivers de la région en termes de bonnes ou de mauvaises années de glace. Les premières, caractérisées par des hivers plus froids et une banquise épaisse et étendue, se raréfient : la glace de mer dans le golfe s’amenuise depuis au moins 1995. Les secondes, dues à des hivers doux donnant une glace mince et fragile, sont désormais plus communes. Et elles peuvent être dévastatrices pour les phoques. Ce fut le cas en 2011.