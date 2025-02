Le "divorce" d’un couple de manchots peut affecter toute la colonie

Vous avez peut-être entendu dire que les manchots s’accouplaient pour la vie mais, pour les manchots pygmées, l’herbe est souvent plus verte ailleurs. Ces petits oiseaux, endémiques d’Australie et de Nouvelle-Zélande, divorcent de leur partenaire s’ils ne sont pas satisfaits du nombre de poussins issus de l’accouplement.

Phillip Island , au sud-ouest de Melbourne, abrite près de 30 000 de ces petits oiseaux. « Elle possède la plus grande colonie de manchots pygmées au monde », indique Richard Reina , biologiste à l’université Monash et coauteur de la nouvelle étude publiée dans la revue Ecology and Evolution examinant les répercussions surprenantes du divorce chez les manchots.

« Vous avez simplement à placer un lecteur et à "biper", et ça vous dit qui est à la maison », précise Rory Wilson, qui n’a pas participé à l’étude.

Richard Reina et ses collègues ont étudié les taux de divorce des manchots sur treize saisons de reproduction. En moyenne, près d’un couple sur quatre trouve de nouveaux partenaires chaque année mais le taux de divorce sur un an peut être, au plus bas, d’un vingtième ou, au plus haut, d’un tiers. Cette forte variabilité en termes de divortialité était « assez inopinée », selon le biologiste.