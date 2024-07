Chez les limules atlantiques, l'accouplement vire souvent à l'orgie

AIRE DE RÉPARTITION

L’aire de répartition de la limule atlantique couvre le littoral américain de la Nouvelle-Angleterre à la Floride, jusqu’au Mexique. Malgré leur surnom de « crabe fer à cheval », les limules sont plus proches des scorpions et des araignées que des crabes, et se nourrissent principalement de vers et de mollusques.