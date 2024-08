Ceci n’est pas une étoile de mer mais une forme de sable rare

À première vue, les plages des îles Taketomi, Hatoma, et Iriomote semblent ordinaires. Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous remarquerez quelque chose de singulier : des grains de sable d'un millimètre en forme d'étoiles.

D'après un mythe japonais, ces grains de « sable étoilé » sont des descendants de l'Étoile du Nord et de la Croix du Sud qui seraient tombés du ciel et se seraient écrasés dans l'archipel d'Okinawa. Le dieu de la mer aurait envoyé un serpent pour les tuer et aujourd'hui, leurs petits squelettes se seraient dispersés sur les rivages voisins.

« Le sable étoilé est une coquille vide constituée de micro-organismes unicellulaires appelés foraminifères », écrit dans un mail ‪Kazuhiko Fujita , professeur à l'université de Ryukyu. « On dirait une étoile sortie d'un cartoon... Avec un corps arrondi avec cinq épines ou plus, comme une étoile de mer. »

Les sables étoilés vivants se trouvent souvent sur les crêtes, le point le plus élevé, et les platiers, côté peu profond et abrité, des récifs au large. « Après leur mort, ils sont transportés vers le rivage, s'arrondissent et perdent leurs épines », explique Fujita.