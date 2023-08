Les taupes sentent "en stéréo" pour repérer de la nourriture (et leurs prédateurs)

Kenneth Catania a également inséré de petits tubes de plastique dans les narines des taupes afin de les faire se croiser. Ainsi, la narine droite reniflait de l’air du côté gauche de l’animal et la narine gauche reniflait de l’air du côté droit. Quand les narines étaient ainsi inversées, les taupes confuses furetaient en faisant des allées et venues de manière répétée.

Bien que cela leur ait pris plus longtemps que d’ordinaire pour localiser la nourriture quand leurs narines étaient bouchées ou inversées, les taupes ont généralement réussi à la trouver au bout d’un moment. Kenneth Catania pense que c’est dû au fait que les taupes ne s’appuient pas uniquement sur leur odorat en stéréo pour dénicher de la nourriture.

Ces animaux testent simultanément l’intensité d’une odeur à différents endroits, comparent ces intensités et se dirigent là où l’odeur est la plus forte, une stratégie que la plupart des mammifères, y compris les humains, emploieraient.

« Si vous pouvez localiser la direction d’un chat en reniflant une seule fois plutôt que deux, vous avez plus de chances de survivre », affirme-t-il par e-mail.

« De manière similaire, si vous êtes plus précis dans votre pistage d’une odeur pour remonter à sa source, en particulier au sein du riche mélange d’odeurs de la nature, vous avez plus de chances de trouver cette source et de la trouver rapidement. »