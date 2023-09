Ces grenouilles (en bonne santé) peuvent mystérieusement changer de sexe

Qu'est-ce qui détermine si un animal devient mâle ou femelle ?

Comme chez les reptiles et les poissons, la détermination du sexe d'une grenouille peut être fortement influencée par l'environnement. Les tortues de mer qui grandissent dans un sable plus chaud ont plus de chances de devenir des femelles, par exemple. Chez les mammifères, en revanche, cela est beaucoup plus lié à la génétique. Si vous êtes génotypiquement un mâle dans l'utérus, il est probable que vous vous développiez extérieurement comme tel.

Les amphibiens, comme les grenouilles, se situent entre les deux. Ils sont principalement influencés par la génétique, mais l'environnement joue également un rôle. En laboratoire, il a été démontré que certains polluants tels que les œstrogènes synthétiques et les herbicides incitent les grenouilles génétiquement mâles à se développer en tant que femelles.

Des recherches suggèrent également que ce phénomène se produit dans la nature. En 2014, un article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences a révélé que les eaux de ruissellement chargées d'éléments polluants dans les étangs de banlieue aux États-Unis pourraient transformer les larves mâles d'amphibiens en femelles.

Toutefois, des travaux menés par le même groupe de recherche montrent que l'inversion sexuelle se produit également dans des étangs forestiers plus vierges, ce qui suggère qu'il s'agit également d'un phénomène naturel, du moins chez cette espèce.

Une étude publiée dans la revue PeerJ a trouvé des grenouilles à sexe inversé dans la majorité des plans d'eau étudiés. Elle n'a pas non plus mis en évidence de lien entre le degré d'aménagement de la zone autour des étangs et la proportion d'animaux à sexe inversé.

« Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de pollution, mais cela suggère que les grenouilles peuvent adapter leur destin sexuel à des éléments circonstanciels », qui peuvent inclure des variations de température ou d'autres variables environnementales, déclare Rick Shine, chercheur à l'université Macquarie et à l'université de Sydney, en Australie.

« Cela semble ridiculement sophistiqué pour une simple grenouille, mais des études récentes ont documenté exactement la même sophistication chez quelques espèces de lézards » et d'autres animaux, souligne Shine, qui n'a pas pris part à la récente étude.

INSPECTION DES ÉTANGS

Les auteurs ont étudié des grenouilles vertes (Rana clamitans) dans dix-huit étangs du Connecticut, dont les paysages variaient en fonction du degré de développement suburbain ; quatre d'entre eux étaient situés dans des zones entièrement boisées.

L'équipe a analysé le sexe génotypique des grenouilles à l'aide d'une nouvelle technique génétique et l'a comparé au sexe extérieur, ou phénotypique, de l'animal. Ils ont également recherché des cellules ressemblant à des œufs dans les testicules des grenouilles.