Suivez à votre tour cette pieuvre dans son monde secret

Athéna était une pieuvre géante du Pacifique, une Enteroctopus dofleini. Nous nous sommes rencontrées à l’Aquarium de Nouvelle-Angleterre, à Boston, quand le responsable des lieux, Scott Dowd, a soulevé le lourd couvercle de son aquarium. Debout sur un esca - beau, je me suis penchée au-dessus de l’eau. Excité par notre présence, l’animal est passé du brun tacheté au rouge vif, tout en se faufilant hors de son repaire rocheux. L’un de ses yeux argentés et brillants cherchait les miens, tandis que ses huit bras ondoyants s’agitaient jusqu’à la surface afin de tenter de me rejoindre. Avec l’accord de Scott Dowd, j’ai plongé les bras dans une eau salée à 8 °C, et ai laissé la pieuvre m’envelopper avec ses ventouses blanches et douces. Elle me goûtait et me sentait en même temps.