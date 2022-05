Tout comprendre sur : le braconnage des animaux

Et puis, il y a la façon tragique dont le braconnage affecte les gens. En Afrique, près de 600 rangers chargés de protéger la faune ont été abattus par des braconniers entre 2009 et 2016 alors qu'ils étaient en service. Dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo, l'un des plus dangereux du continent, au moins 170 gardes ont été tués au cours des deux dernières décennies.

En outre, le braconnage a été associé à des milices armées en Afrique, soupçonnées de trafiquer de l'ivoire pour financer leurs opérations, et il est souvent associé à d'autres crimes, notamment la corruption et le blanchiment d'argent. Et les animaux braconnés peuvent propager des maladies, comme Ebola ou le SRAS.

COMMENT Y METTRE FIN ?

En plus de fournir une protection sur le terrain pour les animaux, de nombreux pays font du braconnage un délit passible de prison ou d'amendes. Comme les braconniers d'Afrique et d'Asie sont souvent des populations locales appauvries qui réalisent de petits profits par rapport aux négociants et aux caïds, les sanctions pour le braconnage d'espèces sauvages sont généralement moins sévères que celles pour le trafic d'espèces sauvages.

Il existe également de nombreuses organisations à but non lucratif dans le monde qui s'efforcent de mettre fin au braconnage des espèces sauvages. Certains de ces groupes ont contribué à promouvoir des moyens alternatifs et plus durables pour les braconniers de gagner leur vie. Une autre façon de mettre fin au braconnage est d'essayer de réduire la demande d'espèces sauvages et de parties d'espèces sauvages illégales. Si plus personne n'achète les produits, il n'y aura pas besoin de tuer les animaux.