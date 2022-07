Un gnou échappe miraculeusement aux crocodiles

Le disgracieux gnou a reçu ce nom afrikaans signifiant bête sauvage, en raison de l'aspect menaçant que lui confèrent sa grosse tête, sa crinière hirsute et ses cornes pointues et recourbées. En fait, le gnou est plutôt décrit comme une source de nourriture pour les prédateurs vraiment menaçants de la savane africaine : les lions, les guépards, les hyènes et bien sûr les crocodiliens.

Le gnou est un membre de la famille des antilopes, bien que la taille disproportionnée de son avant-train lui confèrent un aspect plus bovin. Les gnous bleus ou gnous à queue noire peuvent atteindre 2,5 mètres de long, 1,5 mètre de haut au niveau des épaules et peser jusqu'à 270 kilogrammes. Les mâles et les femelles portent des cornes.

Leur habitat comprend les plaines herbeuses et les zones boisées ouvertes d'Afrique centrale, australe et orientale, en particulier le Serengeti en Tanzanie et au Kenya. Ils se déplacent en grands troupeaux et sont actifs jour et nuit, paissant constamment.