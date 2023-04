Un plongeur se retrouve nez-à-nez avec un requin-tigre

Le requin-tigre doit son nom aux rayures verticales foncées que l'on trouve principalement chez les juvéniles. À mesure que ces requins grandissent, les lignes commencent à s'estomper pour disparaître presque complètement.

Ces grands prédateurs au nez émoussé ont une réputation bien méritée de mangeurs d'Hommes. Mais contrairement aux grands requins blancs, leur palais ne distingue pas que leur proie est humaine et il y a peu de chances qu'un requin-tigre rebrousse chemin après la première morsure.

Ce sont des charognards accomplis, dotés d'excellents sens de la vue et de l'odorat et jouissant d'un nombre de proies presque illimité. Ils ont des dents acérées et des mâchoires puissantes qui leur permettent de briser les carapaces des tortues de mer et des palourdes. Le contenu de l'estomac des requins tigres capturés comprenait des raies, des serpents de mer, des phoques, des oiseaux, des calmars et même des plaques d'immatriculation et des vieux pneus.