Un requin-bouledogue s'attaque à un troupeau d'hippopotames

Les requins-bouledogues, eux, sont agressifs, communs et vivent généralement près des zones à forte population comme les rivages tropicaux. Ils ne sont pas gênés par les eaux saumâtres et douces, et s'aventurent même loin à l'intérieur des terres via les rivières et les affluents.

En raison de ces caractéristiques, de nombreux experts considèrent les requins-bouledogues comme les requins les plus dangereux au monde. Prédateurs rapides et agiles, ils mangent presque tout ce qu'ils voient, y compris les poissons, les dauphins, les autres requins... et même les très territoriaux et agressifs hippopotames.

Les hippopotames passent jusqu'à 16 heures par jour immergés dans les rivières et les lacs pour garder leur corps massif au frais sous le chaud soleil africain. Les hippopotames sont bons nageurs, et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant cinq minutes. Cependant, ils sont souvent assez grands pour simplement marcher ou se tenir debout sur le fond du lac, ou s'allonger dans les bas-fonds. Leurs yeux et leurs narines sont situés haut sur leur tête, ce qui leur permet de voir et de respirer alors qu'ils sont en grande partie immergés.

L'affrontement s'annonce violent...