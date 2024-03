Une baleine grise observée dans l'Atlantique pour la première fois en 200 ans

Presque immédiatement, plusieurs questions ont commencé à se poser : comment la baleine, dont on ne connaît pas encore le sexe, est-elle arrivée dans sur la côte Atlantique des États-Unis, si loin de sa route migratoire naturelle qui s’étend de la Basse-Californie et l’Alaska, dans le Pacifique ? Et plus important encore, cette observation pourrait-elle, après plusieurs siècles d’absence, annoncer le retour des baleines grises dans l’Atlantique ?