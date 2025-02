Nos conseils pour voyager avec votre animal de compagnie

De manière générale, à moins que votre animal ne soit assez petit pour entrer dans une cage placée sous le siège devant vous pendant toute la durée du vol, il devra voyager en soute. « C’est rédhibitoire pour bon nombre de [parents d’animaux] », observe Brandi Munden, porte-parole de l’American Kennel Club.

Si vous voyagez à l’international, vous devrez également vous renseigner sur les lois locales relatives à l’importation d’animaux. Beaucoup exigent que les animaux restent en quarantaine. Ainsi, selon la durée de votre séjour, il peut ne pas être judicieux d’emmener votre animal de compagnie. En outre, la plupart des compagnies aériennes ne peuvent accueillir qu’un petit nombre d’animaux par vol. Réservez donc à l’avance et appelez-les pour vous assurer qu’il y a une place pour votre animal.

Si vous pouvez vous le permettre, une autre option consiste à prendre un vol privé ou semi-privé, chose que LaDell Carter recommande à tous ses clients. Ce mode de voyage offre « la paix d’esprit ultime, affirme-t-elle. Votre animal peut se poser sur vos genoux ou même parfois se balader librement dans la cabine sans craintes par rapport à d’éventuelles cages, restrictions liées à la taille ou changements de dernière minute à la porte d’embarquement. »

Quelques compagnies aériennes telles que Bark Air et K9 Jets proposent des charters privés avec réservation de siège, conçus spécifiquement pour les animaux et leurs propriétaires. Des compagnies de jets privés, comme NetJets et VistaJet, accueillent également volontiers les animaux de compagnie. Mais soyez prévenu : ces vols ne sont pas bon marché et coûtent souvent plusieurs milliers de dollars pour un aller. Les charters privés, qui ont tendance à être plus abordables qu’un avion complètement privé, ne parcourent en revanche que certains itinéraires.

PRÉVOIR UN ITINÉRAIRE ADAPTÉ AUX ANIMAUX

Arriver à destination ne représente qu’une petite partie de la planification d’un voyage adapté aux animaux. Vous devrez également réfléchir à l’hébergement, à la logistique, à la dynamique sociale ainsi qu’à d’autres facteurs une fois sur place. « Demandez-vous si vous êtes capable de gérer la responsabilité supplémentaire que cela représente de vous occuper de votre animal de compagnie tout en voyageant », préconise Brandi Munden.

Posez-vous, entre autres, ces questions : Votre hôtel ou votre location saisonnière admettent-ils les animaux de compagnie ? Si oui, y a-t-il un supplément tarifaire spécial ou des règles particulières ? Bon nombre d’hôtels n’autorisent qu’un certain nombre d’animaux par chambre et certains ont des restrictions liées à la race. D’autres interdisent de laisser les animaux seuls dans les chambres, ce qui signifie qu’il faudra emmener votre animal partout où vous irez.

Que prévoit votre itinéraire et combien la destination est-elle adaptée aux animaux ? Votre animal de compagnie passera-t-il la journée entière cloîtré dans un endroit qui ne lui est pas familier tandis que vous vaquez à vos occupations ou bien pourrez-vous l’emmener avec vous faire les magasins, manger au restaurant et faire des activités ?

Si vous logez chez des membres de votre famille, l’environnement est-il propice aux animaux (et, surtout, votre famille aime-t-elle les animaux) ? Comment votre animal interagit-il avec les enfants et les autres animaux ?

Si votre animal a des problèmes médicaux, où se trouve le vétérinaire le plus proche et comment vous y rendrez-vous ?

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE

Une fois les détails finalisés, donnez-vous suffisamment de temps pour vous préparer pour ce voyage qui est aussi celui de votre animal. Si vous voyagez à l’international, vous aurez probablement besoin de certificats de santé pour celui-ci. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tâchez donc d’anticiper. « De nombreux propriétaires d’animaux ne se rendent pas compte de toute la planification que cela implique », observe Lilian Wong.

En plus de prendre vos affaires, rappelez-vous de faire de la place aux objets nécessaires à votre animal, prévient Brandi Munden. Cela inclut nourriture, friandises, médicaments en tous genres, laisses, harnais, colliers, bols pour l’eau, lits pour chien, jouets, litière et bac à litière, et toute cage ou sac de transport. Emportez également une copie physique ou numérique de son historique de vaccination ainsi que tous papiers nécessaires lorsque l’on voyage avec un animal.

S’il s’agit de la première fois qu’il voyage, il peut être utile de familiariser votre animal à la situation qui se profile. Si vous lui avez acheté une nouvelle cage, commencez par exemple à l’utiliser à la maison. Avant un road trip, prenez du temps pour faire des tours en voiture de sorte que votre animal soit à l’aise dans le véhicule. Une fois sur place, donnez-lui le temps de s’acclimater ; et sortez leurs couvertures ou jouets favoris immédiatement afin que ce nouvel espace plus familier, préconise Brandi Munden. Faites en sorte de rendre cet espace sûr pour les animaux. Et pour les chiens, gardez toujours des sacs à déjections à portée de main. « Bloquez l’accès à toute zone où vous ne souhaitez pas qu’il aille, ajoute Brandi Munden. Et faites preuve de respect en nettoyant après votre animal. »

SOYEZ FLEXIBLE

Une expression que l’on entend fréquemment dans la bouche des professionnels du voyage : « Armez-vous de patience. » Ce lieu commun est particulièrement vrai lorsque l’on voyage avec des animaux, qui sont des créatures qui vivent et respirent et possèdent une volonté propre. Partez en vous disant qu’au moins une chose ira mal (ou, du moins, pas exactement comme vous l’aviez prévue) et ayez toujours un plan de secours. Ayez des attentes réalistes afin de ne pas être frustré ou déçu et faites plus de recherches que vous pensez qu’il est nécessaire d’en faire.