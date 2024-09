Le Katmai, paradis de l'ours brun

Une ourse et son petit avancent calmement vers nous dans la prairie. L’ourson passe son deuxième été ici, à Hallo Bay, sur la côte du parc national de Katmai, en Alaska, aux États-Unis. Même s’il imite le comportement adulte de sa mère, il reste joueur et affectueux. Tous deux finissent par s’assoir et par se blottir l’un contre l’autre pour une courte sieste. Notre présence ne les inquiète pas le moins du monde. Le sentiment est réciproque. En une demi-heure, mon compagnon – qui, comme beaucoup de ceux qui viennent à Katmai pour la première fois, craignait d’approcher de si grands prédateurs – se sent tellement à l’aise qu’il s’assoupit à son tour.

Environ 2 200 ours bruns vivent dans les 16 000 km² du parc national et réserve de Katmai. Sa côte pacifique, séparée du reste du parc par la chaîne Aléoutienne, abrite l’une des plus fortes densités de population d’ours bruns connues. La richesse des ressources – prairies à cypéracées (dont les laîches), saumons ou couteaux (Siliqua patula) – leur permet de se rassembler en nombre et d’avoir suffisamment de nourriture à partager. Cela fait d’une zone d’abondance comme Hallo Bay l’un des meilleurs sites d’observation de l’ours brun dans le parc.

Dave Bachrach, soixante-sept ans, organise des excursions d’observation de ces animaux à Katmai depuis plus de vingt ans. C’est un homme calme et posé. En le suivant, les touristes peuvent pénétrer, durant quelques heures, le monde des plantigrades. « J’ai envie qu’[ils] voient les ours dans leur milieu naturel, quand ils ne réagissent pas à notre présence », dit-il.