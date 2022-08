Alex Honnold bat un nouveau record en menant l'ascension de l'Ingmikortilaq

Après avoir affronté des roches instables, des températures négatives et des tempêtes soudaines, deux des plus célèbres grimpeurs du monde, Alex Honnold et Hazel Findlay, ont réalisé la première ascension de l’un des plus grands monolithes du monde : une paroi rocheuse isolée de 1 140 mètres de haut à l’est du Groenland, dont ils ont atteint le sommet ce mardi.

Connue dans la région sous le nom d’Ingmikortilaq, « celui qui est séparé » en groenlandais, la formation porte le nom de la péninsule sur laquelle elle se trouve. Cette imposante structure de granite et de gneiss s’élève directement des eaux glacées du Nordvestfjord, dans la région de Scoresby Sound, et constituait auparavant l’une des plus hautes falaises marines non escaladées du monde.

« Nous avons littéralement franchi les limites de la carte pour atteindre ce mur », affirme Honnold, par téléphone satellite depuis le camp de base de l’équipe, en référence aux cartes nautiques que l’équipe a suivies et qui ne donnaient aucun détail sur le fjord dans lequel se trouve l’Ingmikortilaq. « C’est indéniablement l’une des plus grandes premières ascensions que j’ai jamais réalisées, mais aussi l’une des plus stressantes, en raison de la dangerosité de l’escalade. »