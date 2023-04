Chine : le déclin démographique

La dernière baisse remonte à la famine du Grand Bond en avant – la désastreuse campagne d’industrialisation de Mao Zedong au début des années 1960. Environ 30 millions de personnes sont alors mortes de faim. Cette fois, le déclin est dû aux transformations socio-économiques rapides, à la hausse des coûts du mariage et de l’éducation des enfants, et à la politique de l’enfant unique. En 2023, le règne pluriséculaire de la Chine à la place de la nation la plus peuplée du monde prendra fin au profit de l’Inde. Les répercussions dépassent largement ce tournant symbolique. Le déclin démographique chinois va sûrement ralentir, voire interrompre la marche du pays vers la suprématie économique mondiale, qui semblait inexorable. Comment les actifs, déjà moins nombreux, subviendront-ils aux besoins d’une population vieillissante qui, d’après les projections, aura presque doublé dans vingt-cinq ans ? Et comment l’État va-t-il encourager les naissances après les avoir réprimées pendant plus de trente-cinq ans ? « C’est un déclin historique et inédit », affirme Wang Feng, sociologue à l’université de Californie à Irvine.

L’empire du Milieu n’est pas la seule nation au bord du précipice démographique. Taux de natalité en berne et espérance de vie en hausse sont devenus des traits distinctifs des économies urbanisées et industrialisées – et cette combinaison a déjà bouleversé la pyramide des âges en Asie de l’Est comme en Europe de l’Ouest. La Chine suit à vive allure le même chemin que deux de ses voisins vieillissants, le Japon et la Corée du Sud. En 2021, celle-ci a enregistré le taux de fécondité le plus bas du monde, soit 0,81 enfant par femme. La Chine la talonne, à 1,16 enfant par femme – à peine plus de la moitié du seuil de renouvellement des générations.

Le revers chinois comporte toutefois une dimension inquiétante qui lui est propre, en raison non seulement de la taille et de l’influence mondiale du pays, mais aussi d’une fâcheuse spécificité : ce sera sans doute la première nation à devenir vieille avant de devenir riche. Malgré son avènement au rang de deuxième économie mondiale, son produit intérieur brut par habitant représente toujours moins de 40 % environ de celui du Japon et moins de 30 % environ de celui de la France.