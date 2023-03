Origami : un art ancestral à l’épreuve du temps

Merci de nous recevoir et de nous permettre d'assister à l'un de vos cours pour observer les techniques de pliage.

Il est important de préciser que je ne suis pas professeur. Je ne donne donc pas de cours, mais j’enseigne une discipline dans des ateliers d’initiation à l’art de l’origami. Aujourd’hui je reçois des enfants d’un centre de loisirs que je ne connais pas encore mais je pense qu’ils ont entre 8 et 10 ans.

L’âge idéal est entre 8 et 12 ans. Dès 8 ans, un enfant est capable de reproduire des gestes que lui indique un adulte et de comprendre les termes simples de géométrie auquel l’art du pliage fait appel. À cet âge l’enfant est réceptif à la créativité et au côté ludique de cette activité et pour les plus jeunes, la concentration nécessaire à la précision du geste les canalise. Après 12 ans, ils entrent dans l’adolescence, leurs préoccupations changent et ils sont moins intéressés. Cependant, il arrive que certains jeunes adultes ayant suivi mes ateliers quelques années auparavant, reviennent. On peut dire que c’est une activité plutôt appréciée.

Vous nous confirmez que cet art japonais trouve ses origines en Chine et était réservé aux cérémonies religieuses ?

Effectivement, c’est en chine qu’a été inventé le papier et c’est un moine bouddhiste coréen qui amené le papier et l’origami au Japon. Et les japonais ont l’habitude, lorsqu’ils font une découverte qui les intéressent, de se l’accaparer et de l’améliorer. Et aujourd’hui, il faut le dire, les plus beaux papiers du monde sont faits par des japonais. En effet, d’abord réservés à l’élite pour son caractère précieux et utilisés lors des cérémonies religieuses pour des offrandes aux dieux dans les temples, ils ont ensuite trouvé une destination plus utilitaire. Par exemple, en commençant par la fabrication de petits objets en papier pour la pharmacie, des petits pliages réalisés dans une unique feuille aboutissant à la réalisation de petits récipients pour les poudres avec couvercle et petit bec, qui s’ouvrent et se ferment parfaitement.

Au 18e siècle, l’Europe découvre l’origami. À partir de quand a-t-il suscité l’intérêt du public en France jusqu’à devenir une activité artistique plutôt courue ?

Personnellement, quand j’ai découvert l’origami c’était plutôt confidentiel et les débuts étaient même très timides. Cette pratique était considérée comme une activité simple et naïve destinée aux enfants. Il est vrai que les premiers pliages se résumaient à réaliser un avion qui vole et des cocottes en papier, puis sont venus les bateaux, les grenouilles sauteuses, et les grues. Aujourd’hui, les pliages sont plus élaborés et certains artistes réalisent de véritables œuvres d’art que le grand public prend pour de véritables sculptures sans imaginer que c’est du papier. Et les réalisations peuvent être infiniment petites ou infiniment grandes.

Comment êtes-vous venu à cet art et comment vous êtes-vous formé ?

J’ai commencé ma carrière professionnelle dans un tout autre domaine, j’étais cadre dans le milieu pharmaceutique. Mais je suis très indépendant et je ne m’y retrouvais pas. Mon intérêt pour l’origami s’est transformé en passion et je me suis dit que l’idéal serait d’en faire mon métier. Voilà comment tout a commencé. Les cours d’origami n’existant pas dans ma jeunesse, j’étais totalement autodidacte. Puis j’ai rencontré Jean-Claude Correia, qui a créé une association pour promouvoir l’origami comme expression artistique.

C’est ainsi qu’est né le Mouvement français des plieurs de papier (MFPP) en 1978. Nous nous réunissions une fois par semaine dans son atelier et nous nous entraînions ensemble. Cette association nous a permis de rencontrer d’autres créateurs tout aussi passionnés que nous et d’avancer dans nos recherches et dans les techniques de pliage. J’ai aussi eu la chance d’évoluer auprès de mon ami Éric Joisel, artiste reconnu comme un expert au Japon qui réalisait de véritables œuvres d’art. Il a quitté ce monde bien trop tôt et il mérite les hommages qui lui sont rendus.