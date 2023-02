L'origami repousse les limites de ce que les scientifiques croyaient possible

Puis, au milieu du XXe siècle, le maître de l’origami Akira Yoshizawa contribua à élever le pliage du papier au rang d’art. Il insufflait vie et personnalité à chacune des créatures qu’il façonnait – que ce soit un gorille à l’air sévère ou un éléphanteau balançant sa trompe. En publiant son premier livre d’origamis, en 1954, il a rendu cet art plus accessible. Son langage facilement compréhensible, fait de pointillés, de tirets et de flèches, a contribué à la mise au point des systèmes de pliage toujours utilisés.

À la fin des années 1950, ces formes délicates ont inspiré celle qui est aujourd’hui l’une des plus importantes artistes origamistes du Japon. Enfant, Tomoko Fuse se remettait de la diphtérie quand son père lui a offert le deuxième livre écrit par Akira Yoshizawa. Depuis, l’origami n’a cessé de la captiver. « C’est comme de la magie, souffle-t-elle. Une simple feuille de papier devient quelque chose de merveilleux ! » Tomoko Fuse est notamment connue pour ses avancées en matière d’origami modulaire. Il s’agit d’emboîter des modules afin de créer des modèles plus flexibles et potentiellement plus complexes. Pour autant, l’artiste considère son travail non comme une création, mais plutôt comme une découverte de quelque chose qui existe déjà. « Un peu comme une chasse au trésor », glisse-t-elle.

Et c’est vrai que les motifs de l’origami trouvent un écho dans tout l’univers : on peut les voir dans les feuilles émergeant d’un bourgeon ou lorsque des insectes replient leurs ailes. Cependant, pour que ces merveilleux plis acquièrent une utilité scientifique, les chercheurs doivent non seulement découvrir lesdits motifs, mais aussi comprendre leur fonctionnement. Et pour ça, on a besoin des maths.

Thomas Hull, qui est mathématicien à l’université de l’ouest de la Nouvelle- Angleterre, à Springfield, dans le Massachusetts, s’emploie depuis longtemps à mettre des chiffres sur les étranges motifs des origamis. En pénétrant dans le département de mathématiques de l’université, je reconnais immédiatement son bureau. La porte au fond du couloir est entrouverte, laissant voir des papiers colorés pliés en toutes sortes de formes géométriques. Le scientifique se rappelle encore le jour où, à l’âge de 10 ans, il a déplié une grue en papier, émerveillé des plis ordonnés sur la feuille. Comme d’autres chercheurs, Thomas Hull a passé des décennies à tenter de comprendre les mathématiques régissant le monde de l’origami.

Pendant que nous discutons, il sort une sélection de modèles présentant des formes étonnantes ou bougeant de manière inattendue. Ainsi, une feuille de papier, pliée selon le motif Miura-ori en une série de montagnes et de vallées, s’affaisse ou s’ouvre d’un coup. Imaginé dans les années 1970 par l’astrophysicien Koryo Miura, ce pliage a été utilisé pour compacter les panneaux solaires du satellite japonais Space Flyer Unit, lancé en 1995.