Camille Étienne : « Les lois en place maintiennent l’autodestruction de l’humanité »

Vous choisissez d’emprunter plusieurs chemins pour faire entendre les messages que vous portez pour l’environnement. Les courts-métrages, les vidéos d’informations sur YouTube, les posts sur les réseaux sociaux, les actions dans des conseils d'administration et d'actionnaires. Est-ce que c’est votre manière de réinventer les récits pour susciter l’engagement ?

Je n’aurais pas la prétention de dire que j’ai réinventé un récit parce que je pense que l’on n’invente jamais vraiment rien, on pioche un peu partout et on assemble. Le récit, c’est de donner du sens à des événements épars, c’est un besoin qu’a notre cerveau de donner du sens aux choses.

De la même manière, j’essaye de trouver une cohérence aux événements. On s’inscrit dans une histoire plus grande que nous. Dans plein d’autres luttes passées, il y a des stratégies que l’on retrouve ici aujourd’hui.

C’est une filiation où l’on se nourrit mutuellement, par notre histoire ou celle des autres pays. On parle beaucoup avec d’autres pays, pour comprendre ce qui fonctionne, ce que l’on peut adapter au contexte français. Il s’agit de trouver de nouveaux moyens de le faire.

On a une manière de dire qu’il faut des nouveaux récits, comme si cela ne marchait pas. C’est précisément parce que cela fonctionne que la société évolue et que donc, on doit trouver mieux. Les marches pour le climat, au lieu de voir ça comme un échec, l’idée, c’est plutôt de dire que c’est merveilleux à quel point maintenant pour tellement de gens ce n’est pas suffisant et qu’il faut faire plus. À l’époque, c’était encore considéré comme un acte tellement radical.

Ça a marché à un moment, maintenant on passe à autre chose et c’est super. Ça permet de prendre la température de la société et de l’amener plus loin. On se réinvente constamment. La démocratie est en mouvement et notre réponse démocratique à ce problème-là doit aussi être en mouvement.

Selon vous, la tache de la génération Z, c’est d’éviter que le monde se défasse. Est-ce que vous observez une évolution des mentalités et des habitudes face aux événements récents des conséquences directes du réchauffement de la planète ?

Albert Camus disait que chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La tâche de la nôtre est encore plus grande, parce qu’il nous faut éviter que notre monde se défasse.

Je suis toujours très positive, mais honnêtement chaque année en été, on se réveille et après on oublie. L’été dernier on a quand même vu la Belgique se retrouver sous les eaux, ça leur a coûté 2,8 milliards d’euros de dégâts. L’Allemagne a comptabilisé près de 200 morts. L’été précédent, l’Australie était sous les flammes, il y avait des images de koalas émouvantes et des levées de fonds sur Instagram. On s’habitue à la terreur. On l’observe également avec l’Ukraine. On ne peut plus s’endormir le soir sans savoir qu’il y a une guerre aux portes de notre pays, mais en même temps, on sombre dans l’indifférence. Qui aujourd’hui est encore touché dans sa chair par ce qu’il se passe en Ukraine ? Sincèrement, peu de gens. Je m’inclus dans le peu de gens, on s’habitue à l’horreur. C’est là que c’est très dangereux.

Ce qui est nécessaire, c’est de faire le lien. Aujourd’hui, on n’arrive pas à les faire. Avec la pandémie, on n’a pas fait les liens. On pensait entrer dans le fameux « monde d’après » mais on n’a pas fait le lien avec l’artificialisation des sols, avec ce que Serge Morand appelle « le siècle des pandémies ». On n’a pas fait le lien avec l’urgence climatique, on a raté le coche.

La catastrophe, c’est de rater l’opportunité derrière la crise, et là, c’est un peu ce que l’on a fait. La question, c’est de savoir comment on se sert de l’Histoire pour s’améliorer en tant que société. Qui, en novembre, aura changé ses habitudes en se souvenant des incendies de juillet ? Pas grand monde, je pense.