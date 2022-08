Jakarta sera bientôt sous les eaux, le gouvernement lance un plan de sauvetage

DE GRANDS PROJETS

Ces dernières années, Jakarta est devenue un champ de bataille électoral, son poste de gouverneur est devenu un tremplin vers la présidence du pays. Les questions environnementales sont toujours incluses dans les campagnes. Les candidats au poste de gouverneur promettent toujours de réparer Jakarta : le trafic chronique, la pollution atmosphérique qui l’accompagne, ainsi que les graves inondations.

Mais il n’est pas possible de le faire en un mandat. Ainsi, les années passent, les gouverneurs vont et viennent, et les problèmes persistent.

Depuis 2014, le gouvernement du pays et ceux des provinces travaillent en partenariat sur un plan visant à défendre la côte de Jakarta contre la montée de la mer. Révisé plusieurs fois, ce mégaprojet est actuellement organisé en deux phases.

La première consiste en la construction d’un mur de 46 kilomètres le long de la côte ; environ 13 kilomètres ont déjà été construits, et la construction devrait passer à la vitesse supérieure en 2023. Le mur qui se dresse devant la maison de Suhemi est un des premiers éléments du projet, mais comme le démontre son expérience, il s’agit, au mieux, d’une solution temporaire.

La deuxième phase de ce mégaprojet prévoit la construction d’un « mur de mer géant » au large de la baie de Jakarta. Il devrait s’agir d’une île artificielle de 30 kilomètres de long qui aura la forme du Garuda, un oiseau mythique qui est le symbole national de l’Indonésie. Cette île de 4 000 hectares bloquera les marées de tempête, mais devrait également abriter des bureaux et des appartements, un réservoir d’eau, des autoroutes, des voies ferrées et des infrastructures de loisirs.

Selon ses détracteurs, ce mur de mer géant entraverait le débit des treize cours d’eau, transformant la baie de Jakarta en une gigantesque mare d’eaux usées. Et comme l’ensemble du mégaprojet ne s’attaque pas à la cause de l’affaissement du sol, la ville finira tôt ou tard par couler, affirme Parid Ridwanuddin, responsable de la campagne sur la mer et les côtes au Forum indonésien pour l’environnement (WALHI). Selon lui, le gouvernement devrait se concentrer davantage sur le rajeunissement des zones côtières en replantant des mangroves et en ramenant à un état plus naturel les berges des rivières actuellement encombrées de logements.

« Les formations de mangrove ont considérablement diminué au fil des décennies », explique Ridwanuddin, passant de 1 100 hectares à près de 24 aujourd’hui. La stratégie du gouvernement, y compris le mur de mer géant, serait donc « une solution temporaire à un problème à long terme. Ce n’est qu’un nouveau projet coûteux ».

Le projet est d’ailleurs tellement coûteux (le coût total a été estimé de 20 à 57 milliards d’euros) que son avenir est incertain. Le gouvernement provincial n’a pas encore trouvé suffisamment de financements pour achever sa partie du projet : le mur qui longe la côte.

Le mur de mer géant en est encore au stade de la conception. Les Pays-Bas et la Corée du Sud ont promis un total d’environ 17,5 millions d’euros pour financer la conception et les études de faisabilité. On ignore cependant qui financera la construction, et le gouvernement n’a pas encore annoncé de date pour le début des travaux.