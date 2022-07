Sauver Venise de la montée des eaux pourrait mettre en péril sa biodiversité

Une équipe de quatre scientifiques de l’université de Padoue spécialisés dans la recherche marine me rejoint au quai de Punta Sabbioni, près de l’extrémité de la péninsule de 19 kilomètres de long, et d’à peine 1 mètre de haut, qui sépare l’Adriatique de l’extrémité nord de la lagune. À l’ouest se trouvent les champs de Sant’ Erasmo, l’île-jardin fertile qui fournit à Venise ses meilleurs artichauts, courgettes et tomates. Nous montons à bord d’une petite vedette, pilotée par l’ingénieur hydraulique Alvise Finotello, qui nous transporte jusqu’au marais d’eau salée de San Felice. Nous enfilons nos bottes et descendons à terre.

À marée basse, par un matin ensoleillé du mois de mai, San Felice est un champ aéré de salicornes, de limonium et d’autres plantes estuariennes qui ondulent sous la brise matinale. Les eaux de la lagune se sont retirées dans un réseau de canaux étroits grouillant de petits poissons, de crabes et d’herbes marines. En début de soirée, l’ensemble du marais sera entièrement submergé par la marée, sa flore et sa faune s’affairant à capter les nutriments nécessaires à leur santé, tout comme celles de la lagune.

C’est ce petit univers qui est menacé par Mose : celui de la végétation « halophyte », des plantes adaptées au sel qui passent une partie de la journée sur terre et une autre sous l’eau, où elles sont nourries par les nuages de sédiments des marées qui se retrouvent bloquées lorsque les barrières sont en place. Les sédiments permettent aux plantes de se développer et, ce faisant, de renforcer les bancs de sable et la structure de la lagune, ce qui lui permet d’exister. Les marais d’eau salée sont de « hauts lieux de biodiversité », selon D’Alpoas ; sans eux et les écosystèmes qu’ils favorisent, la lagune mourrait. Ils jouent également l’un des rôles les plus importants de la nature dans la lutte contre le changement climatique.

« Elles sont extraordinairement efficaces pour capturer le dioxyde de carbone et le stocker dans le sol sous forme de carbone organique », explique le géologue Massimiliano Ghinassi. « Un kilomètre carré de marais vénitiens élimine chaque année 370 tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère terrestre : un rythme cinquante fois supérieur à celui des forêts tropicales », comme celles de l’Amazonie.

Finotello, l’ingénieur hydraulique Davide Tognin et le chef d’équipe Andrea D’Alpoas, ingénieur environnemental et spécialiste de la lagune, me donnent des explications, tandis que Ghinassi insère un long outil cylindrique à manche en T dans le sol spongieux. Le mélange interdisciplinaire d’experts est volontaire, selon D’Alpoas. « Éliminer les cloisons qui séparent la science pure de l’ingénierie apporte des perspectives différentes dans notre travail, et donc de meilleurs résultats. »