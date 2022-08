Sommaire du magazine National Geographic du mois de septembre 2022 : L'Amérique sauvage

De nombreuses mesures ont d’ores et déjà été prises, tel le maintien de la diversité des écosystèmes afin de préserver les processus naturels de la Terre, la lutte contre la pollution en protégeant les forêts qui peuvent absorber le dioxyde de carbone, et contre la surexploitation des ressources marines et terrestres. Des programmes et des initiatives sont destinés à soutenir les populations les plus affectées par le changement climatique. Tour d’horizon des communautés qui œuvrent à la préservation des habitats et des environnements nécessaires aux espèces animales et végétales.

Puis, direction le Yémen. Longtemps divisé en factions différentes, les royaumes disparates du Yémen ont souvent été en proie à des conflits. Aujourd’hui, la guerre civile lui coûte à la fois son passé et son présent : des richesses archéologiques sont détruites et des vies perdues. Historiens et archéologues s’efforcent de préserver les symboles d’une culture ancienne et prospère.

Nous partons ensuite au cœur des forêts, sur les traces d’une multitude d’êtres microscopiques vivant dans leurs sols. Invisibles à l’œil nu, nous les découvrons grâce à l’enquête de notre journaliste scientifique et au travail photographique hors du commun de nos reporters, révélant une biodiversité spectaculaire favorable à l’écosystème.

Sur l’île de Java, dont les terres sont prises par l’inexorable montée des eaux, nous constatons une autre conséquence du réchauffement climatique. Avec 150 millions d’habitants, Java est l’île la plus densément peuplée du monde. Certaines zones de la côte nord s’enfoncent d’au moins 7 centimètres par an provoquant des fissures dans la chaussée, menaçant les bâtiments d’effondrement. Dans les villages, les habitants sont contraints d’abandonner leur maison.

Enfin, nous nous rendons au Bangladesh où vendeurs de fleurs, bétail et estivants chics se pressent sur Cox’s Bazar, station balnéaire préférée des Bangladais.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro de septembre 2022 du magazine National Geographic :