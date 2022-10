Le petit peuple des forêts

Bien loin des cimes de nombreuses forêts, des lacis de filaments fongiques relient dans le sol les racines pour former des réseaux mycorhiziens grâce auxquels les arbres échangent de l’eau, de la nourriture et des informations. On y trouve aussi des myxomycètes qui, avec leur masse gélatineuse, absorbent bactéries et champignons. Quant aux collemboles, de minuscules arthropodes, ils peuvent se catapulter sur une distance de plus de vingt fois leur taille en une fraction de seconde, alors que les acariens oribates progressent lentement sur ce qui s’apparente pour eux à des montagnes, en parcourant seulement, au fil de leur vie qui dure en moyenne un an et demi, la moitié de la longueur d’une piste de bowling.

Le sol forestier regorge aussi de toutes sortes de bactéries et d’archées, à première vue similaires aux bactéries, mais constituant à elles seules un règne. Un gramme de sol forestier peut contenir jusqu’à un milliard de bactéries, jusqu’à un million de champignons, des centaines de milliers de protozoaires et près d’un millier de nématodes.

Le sol n’est pas, comme on le croyait autrefois, une substance inerte dans laquelle les arbres et les plantes se fixent pour en extraire ce dont ils ont besoin. Il est de plus en plus évident qu’il s’agit d’un réseau dynamique d’habitats et d’organismes – un immense canevas en constante évolution, tissé avec les fils d’innombrables espèces. Sue Grayston et d’autres écologues affirment aujourd’hui que cette compréhension nouvelle requiert d’importants changements pour la sylviculture. Ils ont découvert que la pratique courante de la coupe à blanc provoque des dégâts bien plus étendus et durables que ce que l’on avait imaginé. Il ne suffit pas de reconnaître qu’abattre des arbres modifie la forêt au-dessus du sol et des racines. Pour être vraiment durable, la sylviculture doit également prendre en compte les conséquences de ses pratiques sur tout ce qui se trouve dessous.