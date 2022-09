Sous les eaux

L’an dernier, pour enterrer Mukminah, ils ont dû apporter de la terre par barque. Le cimetière était sous l'eau à Timbulsloko, un village à 400 km à l’est de Jakarta, la capitale indonésienne. Sur la carte, le village a encore l’air d’être situé sur la côte nord de Java central, mais, dernièrement, les terres alentour ont été prises par la mer de Java. Depuis 2020, le cimetière, à quelques centaines de mètres du village, est submergé, même à marée basse.

Mukminah avait un peu plus de 70 ans quand elle est morte. Elle se serait souvenue de l’époque où son village était verdoyant et florissant. Les villageois faisaient pousser des cocotiers, des oignons rouges, des piments, des choux, des carottes et des pommes de terre. « On pouvait semer n’importe quoi, tout poussait », se rappelle Ashar, le chef du village. Âgé de 39 ans, lui aussi se souvient des jours meilleurs. L’eau y est apparue rapidement, en vingt ans à peine.

La côte nord de l’île de Java sombre et la mer monte. À Jakarta, ville de plus de 10 millions d’habitants, pas moins de 40 % des terres sont situées sous le niveau de la mer. Mais le département (kabupaten) de Demak, où se trouve Timbulsloko, figure parmi les zones les plus durement touchées. À cause du réchauffement, le niveau des mers augmente d’environ 3,5 mm par an dans le monde ; ici, la terre s’enfonce d’au moins 10 cm. Le Demak perd ainsi plus de 400 ha, soit près de 0,5 % chaque année.

À Timbulsloko, après les mauvaises récoltes de riz survenues dans les années 1990, les villageois se sont convertis à la pisciculture, nourrissant des poissons-lait et des crevettes géantes tigrées dans des étangs saumâtres. Ils ont profité de quelques bonnes années, mais, au mitan des années 2000, les étangs aussi ont été submergés. Désormais, la « terre ferme » se trouve à plus de 1,5 km et les villageois s’y rendent à la rame. Pour rester au sec dans leur foyer, ils ont installé des terrasses en bois ou surélevé le sol de 1,80 m. Ils vivent courbés sous les plafonds bas de leurs maisons. Sur plus de 400 familles vivant là, quelque 170 familles sont parties. Le cimetière est l’une des dernières choses qui les relient à leur histoire.