Les riches heures de la conquête des glaces

Stéphane Dugast, écrivain, réalisateur et secrétaire général de la Société des explorateurs français, revient sur l'épopée de ces explorations blanches dans un livre, Une histoire de l'exploration neiges et glaces, qui paraîtra le 7 décembre aux éditions Glénat.

De Pythéas à Jean-Louis Étienne, en passant par Dumont d'Urville et Tensing Norgay, il convoque grandes figures et héros oubliés, épisodes méconnus et énigmes non résolues. « Le blanc accélère la révélation de beauté de l'homme et de sa laideur » résume-t-il. Retour avec l'auteur sur quelques morceaux choisis de cette fascinante histoire.

Une majorité de vos livres et de vos documentaires sont consacrés aux mondes glacés. D'où vous vient cet attrait ?

Il remonte aux livres de Jules Verne que ma mère m'a donnés quand j'étais un petit garçon avide d'horizons lointains dans la campagne nantaise. Je me rêvais en Phileas Fogg et en Michel Strogoff. Tout cela était totalement inaccessible jusqu'à ce que les hasards de la vie m'amènent à devenir reporter pour la revue de la Marine nationale Cols Bleus. J'ai commencé à naviguer et j'ai fait la connaissance de Frédéric Chamard-Boudet. Ce marin cherchait un photographe pour le suivre aux confins de la Sibérie en 2005 et couvrir son départ pour le pôle Nord à ski et en solitaire. Il devait être le deuxième français à le rallier de la sorte après Jean-Louis Étienne. Sur place, j'ai découvert ce qu'était une température de - 40°, la glace, le froid... tout ce que j'avais fantasmé dans mes lectures. Frédéric est passé à travers la glace dès le deuxième jour de son expédition. Il a été sauvé de justesse mais son rêve s'est évanoui. Quant à moi, j'avais attrapé le virus polaire et l'envie de partir en expédition. Mais l'exploit sportif ne m'intéressait pas, je voulais que ma démarche fasse sens.

En 2006, je suis parti dans les pas de Paul Émile-Victor pour voir ce qu'étaient devenus les Inuits et je me suis retrouvé aux premières loges du réchauffement des glaces. De fil en aiguille, je me suis nourri de lectures, d'enquêtes, et je suis devenu un féru de l'histoire de l'exploration polaire et j'ai voulu raconter les zones d'ombres et de lumière de ces aventures.