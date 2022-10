Quand la magie fond

Enfant, Karoline Zanker disposait d’un terrain de jeu féerique. Elle partait à pied de chez elle, à Sankt Martin bei Lofer, pittoresque village autrichien près de Salzbourg, et grimpait dans le massif de Lofer, jusqu’à la limite des arbres. À 1 585 m d’altitude, elle rampait à l’intérieur de la montagne, dans la grotte de glace de Prax.

De la glace, il en pendait du plafond. Des tours s’élevaient du sol des galeries longues de centaines de mètres. Cristaux et stalactites de glace scintillaient sur les parois telles des pierres précieuses. Zanker a à présent 48 ans et travaille comme guide de la grotte.

Mais le changement climatique a mis fin au conte de fées. À l’automne dernier, j’ai rampé, escaladé et me suis contorsionnée pendant des heures dans la grotte de glace de Prax, dirigeant ma lampe frontale vers les recoins les plus éloignés. J’espérais déceler au moins un vestige de ce qui avait captivé la petite Karoline. Or, même dans la galerie la plus vaste, il ne subsistait pas le moindre cristal de glace. Le thermomètre indiquait environ 3 °C.

« Il est peut-être temps de supprimer le mot “glace” du nom officiel de la grotte », note Zanker.

Les grottes de glace naissent le plus souvent dans le calcaire et la dolomie, des roches très solubles. Depuis des centaines de millénaires, l’eau qui s’infiltre depuis la surface creuse des puits, des galeries ramifiées et des salles caverneuses, parfois énormes au point de renfermer des rivières et des lacs. Il arrive aussi que des minéraux précipitent à partir de l’eau qui goutte dans les grottes, formant ainsi des stalactites et des stalagmites.

Les Alpes abondent en cavités de ce type. Certaines sont assez froides pour que de la glace se forme à l’intérieur plutôt que de la pierre. Nul ne connaît leur nombre exact. Une partie d’entre elles sont de simples fosses à ciel ouvert qui retiennent l’air plus froid et plus lourd au fond.