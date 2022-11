Le Jardin de Nemo, un projet d'agriculture sous-marine original et courageux

Luca Locatelli est un photographe et réalisateur de film sur l'environnement. Il s’intéresse aux relations entre l’être humain, la science et la technologie, et l’environnement. Cet article fait partie d’une exposition immersive créée pour les Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Torino, en partenariat avec la Fondation Ellen McArthur.