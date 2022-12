La tectonique des plaques

Il y a quelques plaques majeures et des dizaines de plaques plus petites ou mineures. Six de ces plaques majeures portent le nom des continents qu'elles contiennent, comme les plaques nord-américaine, africaine et antarctique. Bien que de taille plus réduite, les plaques mineures ne sont pas moins importantes lorsqu'il s'agit de façonner la Terre. La minuscule plaque Juan de Fuca est en grande partie responsable des volcans qui parsèment le nord-ouest du Pacifique des États-Unis.

Les plaques constituent l'enveloppe extérieure de la Terre, appelée lithosphère. (Cela inclut la croûte et la partie supérieure du manteau.) Les courants tourbillonants dans les roches en fusion qui se trouvent en dessous les propulsent comme un enchevêtrement de tapis roulants en mauvais état. La plupart des activités géologiques résultent de l'interaction entre les plaques qui se rencontrent ou se divisent.

Le mouvement des plaques crée trois types de limites tectoniques : convergentes, où les plaques se rapprochent les unes des autres ; divergentes, où les plaques s'éloignent les unes des autres ; et transformantes, où les plaques se déplacent latéralement les unes par rapport aux autres.

Elles se déplacent à un rythme de trois à cinq centimètres par an.

Limites convergentes

Lorsque des plaques servant de masses terrestres entrent en collision, la croûte se plie et se déforme en chaînes de montagnes. L'Inde et l'Asie se sont effondrées il y a environ 55 millions d'années, donnant lentement naissance à l'Himalaya, le système de montagnes le plus élevé sur Terre. Au fur et à mesure que le rapprochement se fait, les montagnes s'élèvent. Le mont Everest, le point culminant de la Terre, pourrait être un peu plus haut demain qu'il ne l'est aujourd'hui.

Ces limites convergentes se produisent également lorsqu'une plaque océanique plonge, dans un processus appelé subduction, sous une masse continentale. Au fur et à mesure que la plaque sus-jacente se soulève, elle forme également des chaînes de montagnes. En outre, la plaque plongeante fond et est souvent recrachée dans des éruptions volcaniques telles que celles qui ont formé certaines des montagnes des Andes d'Amérique du Sud.

Aux convergences océan-océan, une plaque plonge généralement sous l'autre, formant des tranchées profondes comme la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique Nord, le point le plus profond de la Terre. Ces types de collisions peuvent également conduire à des volcans sous-marins qui finissent par former des arcs insulaires comme le Japon.

Limites divergentes

Aux limites divergentes des océans, du magma provenant des profondeurs du manteau terrestre remonte vers la surface et sépare deux ou plusieurs plaques. Des montagnes et des volcans s'élèvent le long de la veine. Le processus renouvelle le fond océanique et élargit les bassins géants. Un seul système de dorsale médio-océanique relie les océans du monde, faisant de la dorsale la plus longue chaîne de montagnes du monde.

Sur terre, des fosses géantes, comme la vallée du Grand Rift en Afrique, se forment là où les plaques s'écartent les unes des autres. Si les plaques continuent de diverger, dans des millions d'années, l'Afrique orientale se séparera du continent pour former une nouvelle masse continentale. Une dorsale médio-océanique marquerait alors la limite entre les plaques.