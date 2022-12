Tout comprendre sur : le réchauffement des océans

Seul un pour cent environ de toute cette chaleur piégée est resté dans l'atmosphère, mais elle a eu un effet considérable, réchauffant l'air à la surface de la Terre d'environ 0,6°C en moyenne au cours des deux derniers siècles.

La majeure partie du reste de la chaleur piégée a été absorbée dans les vastes océans des planètes. Depuis les années 1970, les océans ont absorbé plus de 90 % de toute l'énergie thermique excédentaire piégée par le CO2. Comme les océans sont énormes et que l'eau a besoin de beaucoup plus d'énergie que l'air pour se réchauffer, cela se traduit par une augmentation de la température d'un peu plus d'un demi degré Celsius, en moyenne, au cours du siècle dernier.

Mais le réchauffement s'accélère. La partie supérieure de l'océan se réchauffe environ 24 % plus rapidement qu'il y a quelques décennies, et ce taux devrait augmenter à l'avenir.

Chaque petit réchauffement, même minime, a des impacts énormes sur la vie marine, l'intensité des tempêtes, etc.

Le réchauffement des mers nuit à la vie marine

La partie la plus élevée de l'océan, jusqu'à environ 700 mètres de profondeur, a absorbé la majeure partie de la chaleur supplémentaire. Les quelques milliers de pieds inférieurs de l'océan ne sont pas épargnés ; ils ont absorbé un autre tiers de cet excès de chaleur. Mais c'est la couche supérieure de la mer, jusqu'à environ 75 mètres, qui se réchauffe le plus rapidement, d'environ 0,11 degré Celsius en moyenne chaque décennie depuis les années 1970.

Les vagues de chaleur marines - la version océanique des épisodes de chaleur accablante qui se produisent à la surface de la Terre - sont également de plus en plus fréquentes et fortes, le nombre de jours pouvant être qualifiés de vague de chaleur ayant augmenté de plus de 50 % au cours du siècle dernier. Pendant ces événements chauds, les températures à la surface de l'océan peuvent atteindre plusieurs degrés au-dessus de la moyenne.

La plupart des habitants de l'océan, du plancton aux poissons en passant par les baleines, vivent dans la partie supérieure de l'océan, directement dans la zone où les températures augmentent le plus rapidement. Beaucoup de ces organismes marins sont sensibles à des changements de température même légers ou de courte durée.