Tout comprendre sur : les volcans

Quelle est la plus grande éruption de l'histoire ?

L'éruption la plus meurtrière de l'histoire enregistrée a été l'explosion de 1815 du mont Tabora en Indonésie. L'explosion, l'une des plus puissantes jamais répertoriées, a créé une caldeira, c'est-à-dire un cratère de plus de 6 km de diamètre et de plus de 1 000 mètres de profondeur. Un panache surchauffé de cendres chaudes et de gaz s'est abattu sur 45 kilomètres dans le ciel, produisant de nombreux flux pyroclastiques lorsqu'il s'est effondré.

L'éruption et ses dangers immédiats ont tué environ 10 000 personnes. Mais ce ne fut pas son seul impact. Les cendres volcaniques et le gaz injectés dans l'atmosphère ont obscurci le soleil et augmenté la réflectivité de la Terre, refroidissant sa surface et provoquant ce que l'on appelle une année sans été. La famine et la maladie ont tué quelque 82 000 personnes supplémentaires à cette époque, et ces conditions lugubres sont souvent citées comme source d'inspiration pour les contes d'horreur gothiques, tels que Frankenstein de Mary Shelley.

Bien qu'il y ait eu plusieurs grandes éruptions au cours de l'histoire, les éruptions volcaniques ne sont pas plus fréquentes aujourd'hui qu'il y a dix ans ou même un siècle. Au moins une douzaine de volcans entrent en éruption chaque jour. La capacité de surveillance des éruptions volcaniques - et l'intérêt qu'elles suscitent - augmentant, la couverture de l'activité apparaît plus fréquemment dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Comme l'écrit Erik Klemetti, professeur agrégé de géosciences à l'Université Denison dans le Washington Post : « Le monde n'est pas plus volcaniquement actif, nous sommes juste plus conscients du volcanisme. »