La couche d'ozone pourrait se reformer d'ici 43 ans

AU CHEVET DE LA COUCHE D'OZONE

Si le trou dans la couche d’ozone demeure une préoccupation environnementale majeure, l’annonce de sa réduction est un immense soulagement pour la communauté internationale.

En plus d’être la preuve concrète des capacités de coopération internationale sur le sujet de l’environnement, sa diminution éloigne également le spectre de problèmes bien plus graves.

« L’ozone est le seul gaz dans l’atmosphère qui filtre les UV B et C », explique Sophie Godin-Beekmann, directrice de recherche au CNRS et présidente de la Commission internationale sur l’Ozone. « Leurs principales menaces pour la santé sont les cancers de la peau, le vieillissement cutané, les cataractes oculaires, [et] l’affaiblissement du système immunitaire. »

Tout comme les rayons gamma ou X, les UV sont des rayonnements hautement énergétiques et peuvent avoir un lourd impact sur l’organisme. En cas de trop forte exposition, ils peuvent entraîner la destruction de l’ADN aussi bien chez l’Homme que chez tous les autres êtres vivants, aussi bien animaux que végétaux.

« [Sans la couche d’ozone], les UV auraient causé des dommages […] qui auraient eu un impact sur les cultures et la sécurité alimentaire », ajoute la scientifique.

Cantonnés à l’Antarctique, leurs dégâts sont limités et en claire diminution. Également surveillée par les scientifiques, la santé de la biodiversité locale semble heureusement avoir été épargnée par les effets d’une exposition chronique aux UV.

« Il n’y a pas beaucoup de biodiversité sur le continent antarctique, à l’exception de la péninsule, et le trou d’ozone se produit quand le soleil est encore bas sur l’horizon », précise Mme Godin-Beekmann. « Il y a eu des études sur l’effet du trou d’ozone sur les organismes marins et le phytoplancton marin, mais sans résultats majeurs […], car les effets sur le phytoplancton peuvent être multifactoriels. »

La régénération de l’ozone est due à l’équilibre entre les différentes formes d’oxygène dans l’atmosphère. D’une part, le dioxygène est composé d’une paire d’atomes d’oxygène et est la forme la plus courante en basse altitude. De l’autre, l’ozone est un assemblage de trois atomes d’oxygène et se retrouve en majorité dans la stratosphère.

À ce niveau de l’atmosphère, les deux formes sont présentes en équilibre et passent de l’une à l’autre selon un phénomène appelé cycle de Chapman. Induit par l’exposition des molécules au rayonnement solaire, il permet la transformation des molécules de dioxygène en ozone, et inversement.

C’est ce cycle, présent et stable depuis plusieurs milliards d’années, qui a été perturbé par la présence de CFC. Après leur dégradation par les UV, les atomes de chlore libérés allaient réagir avec l’ozone pour former d’autres composés chimiques. Capturés dans d’autres molécules, les atomes d’oxygène ne pouvaient plus être intégrés au cycle, amenuisant peu à peu les réserves d’ozone dans l’atmosphère.

L’arrêt des apports chlorés dans l’atmosphère a ainsi permis de mettre un frein à ce processus. Depuis, leur disparition est soigneusement surveillée par les scientifiques, notamment par le Laboratoire Atmosphères Observations Spatiales (Latmos), pour lequel travaillent Cathy Clerbaux et Sophie Gobin-Beeckmann.

« Dans nos rapports, cela fait entre cinq et dix ans que nous prévoyons cette évolution et qu’il n’y a pas de surprise », expose Mme Clerbaux. « Il n’y a rien qui puisse empêcher le rétablissement, si ce n’est lorsque les pays ne suivent pas bien le protocole, comme cela a été le cas en 2018. »

Selon la scientifique, les mesures ont par exemple permis la détection d’une augmentation des CFC au-dessus du Japon. En cause, une production de CFC en Chine qui a pu être retrouvée grâce à un pistage des courants aériens.

« Le système fonctionne car nous avons des systèmes de surveillance au sol et par satellite. Cependant, cela pourrait aller plus lentement […], le climat se réchauffe [à la surface de la Terre] et, par équilibre du système, il se refroidit dans la stratosphère », poursuit la chercheuse. « Cela veut dire que le vortex polaire est lui aussi plus froid et que les nuages se forment davantage. Or, plus il y a de nuages, plus le chlore est capturé, et plus le processus est lent. »

Ainsi, la couche d’ozone aurait dû être rétablie d’ici à 2060 selon les plus vieux rapports, contre presque 2070 à présent. Autre problème à prendre en compte : la récupération des CFC encore présents dans les plus vieux appareils électroménagers.

« Il est important de récupérer et de traiter les gaz présents dans les vieux réfrigérateurs, par exemple. Il ne faut surtout pas qu’ils aillent dans l’atmosphère », conclut Cathy Clerbaux. « Mais une fois qu’il n’y aura plus de chlore dans l’atmosphère, il n’y aura plus de problème ! ».