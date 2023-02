Total : Comment le géant de l'industrie pétrolière influence la transition énergétique

DES SALLES DE CLASSE AUX BUREAUX

Les deux rapports de Greenpeace sur l’influence de Total dans le domaine de la recherche et de l'industrie culturelle démontrent une volonté de création d’un large réseau de la part du groupe pétrolier. Les différentes activités financées agissent comme un outil diplomatique, aussi bien auprès de leurs partenaires qu’aux yeux du public.

Dans le cas des milieux scientifiques, on retrouve Total jusque dans les grandes écoles, finançant de nombreuses unités mixtes de recherche (UMR) et des laboratoires universitaires, notamment à la Sorbonne et à l’École polytechnique.

« Dans le cas des partenariats entre Total et les grandes écoles, l’objectif est différent. Il s’agit de se rapprocher des futures élites de la nation, […] d’assurer leur réseau et leur recrutement en tant que décideurs politiques », explique la co-autrice. « C’est s’assurer que ces gens, une fois en poste, continuent de porter la vision de Total. »

Une technique qui ne fait pas l’unanimité chez les universitaires, de nombreuses voix s’étant élevées contre la présence de Total sur les campus, notamment dans l’école Polytechnique.

La présence de Total se retrouve aussi au sein des laboratoires, avec un soin particulier apporté au choix des études financées et mises en avant.

« Quand on regarde quels financements sont favorisés dans la transition énergétique, on observe qu’ils financent en particulier […] la capture et la séquestration du carbone », ajoute Edina Ifticene. « Le problème ne vient pas des scientifiques eux-mêmes, qui n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers les fonds privés, mais bien du clair conflit d’intérêts entraîné par le financement d’une étude écologique par l’industrie pétrolière. »

La capture du carbone présente en effet l’avantage de prolonger encore un peu les activités des grands groupes pétroliers, les conséquences de leurs activités étant « absorbées » par de telles technologies. Le développement de ces techniques, favorisé par leurs financements, est alors bien plus rapide et prédominant dans la narrative scientifique. Ayant bénéficié de plus de recherches, cette option apparaît ainsi comme plus robuste aux yeux des décideurs et sera choisie en priorité.

À l’issue de son rapport, Greenpeace appelle le gouvernement à la mise en place de législations permettant de limiter ce genre de pression et de garantir la neutralité du milieu scientifique.

« Ce problème est en train d’être pris en compte dans certains pays, comme l’Angleterre, l’Allemagne et les Pays-Bas, mais la France est en retard », ajoute Edina Ifticene.