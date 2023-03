Amazonie : comment la culture illégale de la coca menace la biodiversité

UN PROBLÈME AUX MULTIPLES FACETTES

Contrairement à de nombreuses drogues possédant aujourd’hui des équivalents chimiques, tels que les opiacés de synthèse, la cocaïne repose toujours intégralement sur la culture de la coca.

Souvent directement associée à la cocaïne, la coca est avant tout liée à la culture des Andes. Bien plus ancienne que les cartels apparus au cours des années 1970 ou même que la drogue dont elle est à l’origine, son interdiction a même été qualifiée de « génocide culturel » par le sociologue bolivien José Mirtenbaum dans son œuvre.

« C’est une activité historique et traditionnelle. La recette originale du Coca-Cola utilisait les feuilles et elle était utilisée dans plusieurs médicaments », précise le Dr. Catenazzi. « La production de la cocaïne a un historique plus compliqué et ancien que certaines drogues dont la vente est plus récente et, en quelque sorte, une anticipation de la demande par les cartels. »

Si certains groupes criminels d’Amérique latine trouvent leurs racines dans les mouvements socialistes des années 1980, le trafic de drogue est depuis plusieurs années devenu un marché répondant à une demande en constante évolution.

Ainsi, si les cartels ne visent pas directement les équipes de chercheurs, leur présence doit être constamment prise en compte dans la planification des études afin d’éviter tout incident.

« [Les cartels] ne cherchent pas à attirer l’attention. Tant que la présence des scientifiques est connue et que leurs activités ne les dérangent pas, les cartels ne se font généralement pas remarquer » explique le Dr. Catenazzi. « Les zones les plus dangereuses sont la plupart du temps plus ou moins connues et les scientifiques évitent tout simplement d’y aller. »

Cette nécessité d’évitement engendre de nombreuses limitations, plusieurs territoires d’Amazonie étant trop dangereux pour être approchés par les chercheurs. Les activités des trafiquants peuvent également être une menace de par leur nature propre, la déforestation et les différents produits chimiques utilisés pouvant entraîner des dégâts dramatiques pour la biodiversité.

Dans le cas de la vallée d’Otishi, de nombreuses espèces se retrouvent ainsi menacées avant même d’avoir pu être étudiées.

« [La vallée d’Otishi] est si reculée que croiser des gens là-bas revenait à rencontrer quelqu’un sur la Lune », conclut le Dr. Lehr. « Mais maintenant que nous savons que les trafiquants y sont, elle ne sera plus accessible pendant plusieurs années. »