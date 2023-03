La boue, matériau d'avenir dans un monde en réchauffement ?

UN HABITAT DANGEREUX ?

Malgré leur pouvoir rafraîchissant, les bâtiments en briques de terre crue présentent au moins un inconvénient majeur. Jusqu’à la fin des années 1990, le ksar, un village fortifié, de Bounou, dans le sud du Maroc, bruissait de l’activité de plus d’une centaine de familles. Mais ses murs en pisé ont commencé à s’écrouler et la chute d’une tour de guet a gravement blessé un adolescent, ébranlant la confiance des habitants dans l’intégrité structurelle du ksar. Les récits de catastrophes encore plus graves ailleurs, dont certaines fatales, ont renforcé cette peur. C’est ainsi que, peu à peu, Legnaoui Bil Eid et sa famille ont fini par se retrouver presque seuls. Aujourd’hui, sans le nombre nécessaire de résidents pour entretenir ses remparts et leurs créneaux, le ksar s’effondre à un rythme record et y habiter devient encore plus risqué. « Les gens ont peur et ça se comprend », note Legnaoui Bil Eid, un ouvrier agricole qui complète ses revenus en fabriquant des clôtures en feuilles de palmier pour contenir les sables du désert. « Parfois, les murs s’écroulent, tout simplement. Vous risquez la mort. »

Dans un des nombreux et amers paradoxes du changement climatique, ce même réchauffement qui a renforcé l’importance de la terre dans la protection contre la chaleur provoque également une hausse d’autres phénomènes météorologiques extrêmes – lesquels, en retour, menacent les structures en terre. Comme il l’explique, Legnaoui Bil Eid a beau refaire les murs extérieurs de sa maison, les pluies sont désormais trop fortes pour garder l’intérieur au sec, quel que soit le nombre de couches protectrices qu’il ajoute. Lui aussi envisage de déménager.

À Telouet, dans les monts Atlas entre Bounou, dans le Sahara, et Marrakech, ces pluies violentes, combinées aux conséquences de siècles de déforestation, alimentent des crues soudaines et dévastatrices dans les vallées dénudées. Quasiment chaque année, au moins quelques habitants périssent. Ceux qui restent ont constaté que ce sont les maisons en béton qui semblent le mieux résister aux torrents.

L’abandon des matériaux traditionnels est peut-être en partie dû à l’évolution des goûts. Pour Mohamed Amine Kabbaj, l’un des plus grands architectes du pays, il est normal que les gens préfèrent le béton. La plupart des structures traditionnelles en terre n’autorisent que de petites fenêtres ne laissant passer qu’un minimum de lumière, et nécessitent un entretien régulier. « Ce type de construction peut sembler exotique si vous venez de Londres ou de Paris pour un jour ou deux, note-t-il. Mais, si on vous donne le choix, vous préférerez vivre ailleurs. »