Une immense masse d'algues brunes s'apprête à envahir les plages de Floride

Une masse d’algues de 8 000 kilomètres de large s’approche actuellement des côtes de la pointe sud de la Floride, un phénomène qui devrait constituer une nuisance d’une ampleur inédite dans les prochains mois.

Du fait de son odeur nauséabonde et des risques sanitaires et environnementaux qu’elle entraîne, la grande ceinture de sargasses de l’Atlantique est devenue un véritable problème pour les baigneurs et les entreprises balnéaires de Floride et des Caraïbes dans les dix dernières années. Pourtant, les sargasses sont un élément naturel de la chaîne alimentaire dans les océans.

« Elles peuvent constituer une oasis au milieu de la vaste étendue de l’océan », explique Brian Barnes, chercheur en sciences marines à l’Université de Floride du Sud. Les bancs d’algues peuvent servir d’abri et de source de nourriture aux poissons et aux tortues de mer qui passent par là.

Voici ce que nous savons sur l’origine de cette immense formation d’algues, et sur les potentielles menaces qu’elle pourrait représenter.

D’OÙ VIENNENT CES ALGUES, ET OÙ VONT-ELLES ?