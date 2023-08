Eureka : la plateforme pétrolière qui séduit les écologistes ?

Ce point chaud de biodiversité marine est l'une des 23 infrastructures pétrolières installées au large de la Californie, parmi lesquelles 15 sont encore en activité, dont Eureka. Construites entre 1967 et 1989, ces plateformes et leurs pipelines devront bientôt rendre les armes. Avec le déclin des niveaux de production, le sort des plateformes à la retraite pose un véritable dilemme : les compagnies pétrolières doivent-elles les démanteler et emporter avec elles les récifs artificiels ? Ou les structures doivent-elles rester sur pied et donc laisser l'écosystème dans un état non naturel ?