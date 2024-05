Angleterre : comment sauver les rivières crayeuses ?

Si vous plongiez avec masque et tuba dans ce genre de cours d’eau, vous vous retrouveriez dans « un autre monde, si passionnant qu’il vous absorbe totalement », explique Nicola Crockford, plongeuse de rivière invétérée et membre de la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB). Voyez la pleine floraison des renoncules aquatiques, dont les fleurs blanches se déploient d’abord sous l’eau, et ces massifs de callitriches des étangs au vert brillant, à l’abri desquels évoluent truites et ombres. Sur le lit de graviers, des larves de phryganes ressemblent à de minuscules bâtonnets. De jeunes truites de moins d’un an, le ventre strié de rayures fauve, font du sur-place à contre-courant, frémissantes. Plus loin, de plus gros poissons restent tapis dans l’obscurité verte du ruisseau.