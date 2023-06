Ces volcans sous-marins abritent un véritable trésor : la vie

La nuit et la mer sont belles, ce soir-là, tandis que notre navire longe la côte italienne et glisse vers le sud. Je suis à la barre du Victoria IV et pourrais aisément suivre le cap en regardant les instruments sophistiqués à bord. Mais comment résister à l’envie de me laisser guider par ce que l’on appelle le « phare de la Méditerranée » ? Cette petite lumière rougeoyante à l’horizon n’est pas l’oeuvre des hommes, mais plutôt des éruptions de lave incandescente du Stromboli, volcan de l’île éponyme de l’archipel des Éoliennes, au nord de la Sicile. Bien que cette lueur vacillante soit à peine perceptible de loin, elle existe depuis des millénaires et nous voguons droit vers elle.

L’archipel des Éoliennes comprend sept îles principales et se situe au coeur du système volcanique sous-marin le plus actif de Méditerranée. L’essentiel de son activité survient bien en dessous de la croûte océanique. Je suis venu ici avec Francesco Italiano, l’un des plus grands volcanologues italiens, et son compatriote, l’éminent cinéaste Roberto Rinaldi, pour documenter notamment les sources hydrothermales qui se forment sur les flancs des volcans et rejettent des rideaux de bulles composées de gaz chauds riches en minéraux. L’activité volcanique dans cette région reste une menace pour des millions de personnes installées sur la côte méridionale du pays, et c’est la raison pour laquelle Francesco Italiano et ses collègues cherchent un moyen de mieux anticiper les éruptions.

En tant que biologiste, j’aimerais savoir quels types d’espèces s’adaptent et survivent dans un milieu aussi hostile à la vie. Nous espérons que cette expédition nous révélera quelques secrets.

Nous accostons à Panarea, plus petite des îles Éoliennes, et plongeons dans des eaux acides peu profondes. La légende dit que, durant l’Antiquité, les marins romains mouillaient là pour débarrasser la coque de leurs navires des coquilles de bernacles. Si le volcan de l’île est considéré comme endormi, sous l’eau, en revanche, il bourdonne d’activité. Des tourbillons relâchent une odeur de soufre. Des bulles de dioxyde de carbone et de sulfure d’hydrogène remontent à la surface avec une telle régularité que nous avons l’impression de nager sous une averse tombant à l’envers. Les effets de l’acidité sur la vie marine sont visibles partout dans ce paysage dépourvu de coraux et d’organismes à coquille. Le tube calcaire d’un ver marin installé trop près des bulles commence à se dissoudre. Ailleurs, les posidonies exhibent des feuilles blanchies et brûlées.

Seules les bactéries anaérobies, qui n’ont pas besoin d’oxygène pour survivre, semblent prospérer. Elles forment sur les parois rocheuses un feutre épais qui ondoie sous les caresses acides. Nous sentons aussi cette acidité nous brûler le visage ; après plusieurs heures dans cet environnement corrosif, nous avons les lèvres et les joues gercées, et les robinets chromés de notre matériel de plongée sont oxydés.