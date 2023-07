Pourquoi les activistes pour le climat s'en prennent-ils aux œuvres d'art ?

Bien que le caractère provocateur des manifestations ait suscité des réactions mitigées de la part du public, les organisateurs n'ont pas l'intention de se mettre au pas de sitôt, surtout après la mise en examen de deux de leurs pairs par le gouvernement fédéral pour avoir étalé de la peinture rouge sur la vitre et le cadre d'une sculpture à la National Gallery of Art en mai dernier.

Georgia B. Smith et environ 19 autres personnes se sont rassemblées au Metropolitan Museum of Art le matin du 24 juin pour exprimer leur solidarité avec Joanna Smith et Tim Martin, les activistes mis en examen.

« Porter l'urgence climatique à l'attention des gens devrait être quelque chose que la société récompense, et non pas qu'elle essaye de punir à un degré aussi extrême », a déclaré Shayok Mukhopadhyay, porte-parole d'Extinction Rebellion NYC, la branche new-yorkaise de l'association qui a participé à l'organisation de la manifestation.

Le groupe, mains colorées au marqueur rouge et lèvres recouvertes de ruban adhésif noir, s'est tenu devant la « Petite danseuse de quatorze ans », une statue similaire à la même sculpture en bronze pour laquelle Joanna Smith et Martin risquent aujourd'hui jusqu'à dix ans de prison. Des mots été inscrits en blanc sur le ruban adhésif : « CHALEUR », « FAUNE », « INCENDIES », « MORT ». Sur les lèvres de Georgia B. Smith, on pouvait lire « FAMINE ».

À QUOI SERT L'ART DANS UNE CRISE MONDIALE ?

Les manifestants pour le climat affirment qu'ils s'attaquent aux grands musées, en partie, car ces institutions culturelles ne racontent pas ces histoires-là. Des musées comme l’American Museum of Natural History et le Musée Van Gogh d'Amsterdam ont subi des pressions ces dernières années pour réduire le financement qu'ils reçoivent des entreprises de combustibles fossiles dont les émissions de dioxyde de carbone polluent le plus au niveau mondial.

« La fonction de l'art est de permettre aux gens de comprendre le monde dans lequel ils vivent et de réfléchir à la condition humaine, mais le grand art ne remplit pas cette fonction », a déclaré Shayok Mukhopadhyay. « C'est la raison pour laquelle nous sommes dans les musées : pour dire aux gens que nous sommes au milieu d'une situation d'urgence et qu'il est maintenant temps d’y faire face. »

Le changement climatique est également une menace pour l'art : des institutions culturelles de premier plan, la Foundation for Advancement in Conservation et la National Endowment for the Humanities, ont souligné dans un rapport publié en juin la nécessité d'une « action immédiate » pour lutter contre le changement climatique qui menace les sites faisant partie du patrimoine culturel, les collections d'œuvres d'art et les institutions.

Les musées, quant à eux, affirment que ces manifestations sont des attaques contre des œuvres d'art d'une valeur inestimable. « Nous dénonçons sans équivoque cette attaque physique contre l'une de nos œuvres d'art », a déclaré Kaywin Feldman, directeur de la National Gallery of Art, après que Joanna Smith et TIm Martin ont jeté de la peinture sur l'œuvre « Petite danseuse de quatorze ans ».

Cependant, Favianna Rodriguez, artiste et activiste pour la justice climatique, soutient les organisateurs. En tant que présidente de The Center for Cultural Power qui utilise l'art pour inspirer des actions sur des questions sociétales, elle considère les manifestations elles-mêmes comme une forme d'art. « La protestation, c'est comme le théâtre », déclare-t-elle. « C'est la création d'un contre-récit. »

Elle espère que les manifestants apporteront plus d'optimisme et de solutions à travers leurs actions. Elle souhaite également que les manifestants pour le climat adoptent une approche « intersectionnelle » en interpelant les musées sur la manière dont ils ont historiquement exploité les communautés de couleur. Elle remarque que les groupes marginalisés les plus susceptibles d'être touchés par le changement climatique sont souvent les plus mal représentés dans les grands musées.

« Beaucoup de ces musées conservent des objets qui ont été volés pendant la colonisation, des objets sacrés », a déclaré Favianna Rodriguez. « Ces lieux ne sont pas seulement contestés par les activistes pour le climat. Il y a eu beaucoup de contestations autour de leurs collections, de la manière dont les objets ont été collectés et du point de vue qu'ils ont montré. »

CES MANIFESTATIONS FERONT-ELLES LA DIFFÉRENCE ?

Miranda Massie, fondatrice et directrice du Climate Museum, ne craint pas que son institution soit la prochaine à faire l'objet de manifestations. « Si les musées veulent se protéger contre ces interventions, ils peuvent le faire très efficacement en s'engageant activement dans la crise climatique à travers leur programmation », a-t-elle déclaré.

Miranda Massie, qui soutient les activistes, est frustrée par la mauvaise presse qui entoure leurs actions. Elle estime que cette couverture médiatique risque d'aliéner le grand public.

Une enquête publiée en novembre de l'année dernière a suggéré que le soutien du public aux manifestations en faveur du climat pourrait diminuer après de telles tentatives de dégradation d’œuvres d'art. Un ensemble plus large de données suggère que les manifestations dans les musées d'art pourraient être un appel à l'action efficace, bien qu'il soit trop tôt pour le dire.

Dylan Bugden, maître de conférences en sociologie de l’environnement à l'université d'État de Washington, étudie la manière dont les gens interprètent les mouvements sociaux. Chaque mouvement est différent, parler d’une seule voix en devient donc difficile, mais les conclusions de Dylan Bugden ont montré que les manifestations pacifiques et non violentes peuvent trouver écho auprès des personnes qui croient au changement climatique. Il n'est pas certain que ce soit le cas d'une action aussi dérangeante que de jeter de la soupe dans un musée mais il ne pense pas non plus que de telles actions soient nuisibles.