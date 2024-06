Comment aider les forêts à s'adapter au réchauffement climatique ?

Le chercheur émet quelques réserves quant aux modalités l’étude. Sur la carte B par exemple, on peut lire que les espèces qui disparaîtront d'ici à 100 ans en France, sont davantage concentrées vers les côtes et en zone Atlantique. Or, ces résultats interrogent Jonathan Lenoir, qui ne fait pas le même constat sur le terrain. « C’est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce que les forestiers nous font remonter du terrain. Aujourd’hui, les forestiers constatent des dépérissements qui sont beaucoup plus marqués dans le quart Nord-est que dans le quart Nord-ouest. Et même le rapport de l’IGN va dans ce sens. »

En outre, il soulève un problème de biais dans le choix des paramètres de l’étude. En effet, cette dernière se limite géographiquement à l’Europe, et donc, « on ne prend pas en compte la possibilité qu’il y ait d’autres espèces qui proviennent des zones en dehors de ces bords », depuis le Sud notamment. Cela crée un « effet cadre », qui rend le goulot d’étranglement presque inévitable.

Autre limite de l’étude, la capacité d’adaptation des espèces n’a pas du tout été prise en compte dans les modèles des auteurs. « Ils n’ont pas pris en considération ce potentiel, cette plasticité génétique […] Ils ont pris les espèces comme étant figées », explique en ce sens Magda Bou Dagher Kharrat.

Face aux suggestions résultant des conclusions de l’étude, qui conseille aux forestiers de couper très tôt les arbres compte tenu de l’incertitude de leur survie dans vingt ans, Jonathan Lenoir apporte quelques nuances. Selon lui, cela s’inscrit à l’encontre de ce que disent certains chercheurs, pour qui, à l’inverse, il ne faut peut-être pas prélever trop vite les arbres et plutôt les laisser vieillir le plus possible, car ce sont les adultes les plus vieux qui sont les plus résistants à la sécheresse. En effet, leurs racines, plus profondes, leur permettent d’aller chercher des ressources en eau inaccessibles aux plus jeunes spécimens. Magda Bou Dagher Kharrat est aussi de cet avis, et encourage une production avec une grande diversité d'espèces, et pas uniquement celles comprises dans le goulot d'étranglement de l'étude.

« Un écosystème forestier est par définition une chose très complexe. Il y a énormément de niveaux d'organisation, et d’interaction qui sont impliqués. Entre le végétal, le sol, la composition des micro-organismes du sol, les animaux potentiellement vecteurs de graines, les oiseaux, les mammifères, les insectes phytophages qui vont consommer et les pathogènes qui vont attaquer les espèces… Tout cela n’est pas pris en compte dans les modèles, qui sont uniquement une vision climatique », ajoute Jonathan Lenoir.

Pour pallier en partie aux problématiques évoquées dans l’étude, les deux chercheurs mentionnent la solution de la migration assistée. Elle consiste à intégrer dans les plantations actuelles et futures, une proportion plus importante de populations qui viennent du Sud de la France, avec des espèces plus méridionales capables de supporter une chaleur plus importante. Cette solution est d'ailleurs déjà mise en place dans certaines régions de France, particulièrement avec le projet Giono de l’Office National des Forêts (ONF).

Malgré tout, les deux chercheurs s'accordent à dire que même dans les scénarios les plus positifs, le dérèglement climatique va de facto impacter négativement les forêts européennes, que ce soit sur le volet de la production de bois, du stockage de CO2 et de la biodiversité.