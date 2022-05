Comment les feux de forêt démarrent-ils et surtout, comment les arrêter ?

Les feux de forêt peuvent brûler des millions d'hectares de terre à une vitesse fulgurante, consumant tout sur leur passage. Ces flammes roulantes peuvent atteindre une vitesse de près de 24 kilomètres à l'heure, ce qui correspond à un rythme d'un kilomètre toutes les 4 minutes, et peuvent dépasser un homme en quelques minutes.

En 2020, la saison des feux de forêt aux États-Unis, qui dure de juin à septembre, s'annonce particulièrement dévastatrice. Cet été devrait être le plus chaud jamais enregistré, avec des conditions de sécheresse prévues en Californie jusqu'en septembre. En outre, la pandémie de COVID-19 a fait dérailler les efforts d'atténuation - tels que les programmes d'aide aux propriétaires et les brûlages contrôlés - en raison des préoccupations liées à la distanciation sociale et aux dangers respiratoires. À la fin du mois de juin, le département californien des forêts et de la protection contre les incendies était intervenu sur près du double du nombre d'incendies par rapport à toute la saison 2019.

Les destructions causées par les incendies de forêt aux États-Unis ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Chaque année depuis 2000, 72 400 feux de forêt en moyenne ont ravagé 7 millions d'acres de terres américaines, soit le double du nombre d'acres brûlés par les feux de forêt dans les années 1990. En 2015, la plus grande saison d'incendies de forêt enregistrée dans l'histoire des États-Unis a brûlé plus de 10 millions d'acres de terres.

Étant donné qu'une grande partie des États-Unis devrait devenir plus chaude et plus sèche avec le changement climatique, le risque d'incendie de forêt devrait généralement augmenter. Dans le même temps, alors que la population des États-Unis augmente et que les gens s'installent de plus en plus dans des zones rurales et sauvages, d'avantage de maisons et d'autres structures sont susceptibles d'être mises en danger. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment les feux de forêt se déclenchent, comment les arrêter et que faire lorsqu'ils se produisent.

COMMENT LES FEUX DE FORÊT DÉMARRENT-ILS ?

Bien qu'ils soient classés comme des catastrophes naturelles, seulement 10 à 15 % des incendies de forêt se produisent d'eux-mêmes dans la nature. Les 85 à 90 % restants sont dus à des causes humaines, notamment des feux de camp et de débris non surveillés, des cigarettes jetées et des incendies criminels.

Les feux de forêt naturels peuvent se déclencher par temps sec et en période de sécheresse. Dans ces conditions, la végétation normalement verte peut se transformer en combustible sec et inflammable ; les vents forts propagent rapidement le feu et les températures chaudes favorisent la combustion. Avec ces ingrédients, il ne manque plus qu'une étincelle - sous la forme d'un éclair, d'un incendie criminel, d'une ligne électrique coupée, d'un feu de camp ou d'une cigarette allumée - pour faire des ravages.