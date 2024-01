Gardiens de la planète : les leçons autochtones pour se reconnecter avec la nature

Le terme Dayak regroupe l'ensemble des peuples autochtones des forêts de Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo. Outre sa troisième place au classement des plus grandes îles du monde, Bornéo possède également certaines des forêts pluviales les plus anciennes de la planète, avec un âge estimé à 130 millions d'années, où vivent une myriade de créatures : 15 000 espèces de plantes, 3 000 espèces d'arbres et plusieurs centaines d'oiseaux et de mammifères, comme l'éléphant pygmée, la panthère nébuleuse ou l'orang-outan pour ne citer que les plus emblématiques. Autrefois entièrement recouverte de forêts, l'île a aujourd'hui perdu la moitié de sa couverture forestière, notamment à cause de l'extraction du bois et du défrichement au profit des cultures marchandes, comme l'huile de palme. Pourtant, au milieu des années 1980, 75 % des forêts primaires de Bornéo étaient encore sur pied.