Au Mexique, le train du futur a-t-il tiré un trait sur son passé ?

Roberto Rojo se trouvait dans une grotte quand une énorme foreuse en perfora le plafond. Des stalactites s’effondrèrent et il se précipita à couvert, son téléphone portable en main. Le biologiste et explorateur de cavités souterraines immortalisa ainsi le moment précis où une spectaculaire salle de la péninsule du Yucatán, dans le sud-est du Mexique, fut livrée à la destruction.

Un énorme tube en acier d’environ 1,20 m de diamètre et de plus de 25 m de haut fut ensuite introduit dans le trou et on y coula du béton, qui déborda dans l’eau cristalline baignant le fond du cenote – c’est ainsi que l’on nomme, au Mexique, un gouffre ou un réseau de grottes relié à une nappe d’eau souterraine.

À proximité, un deuxième orifice fut perforé, qu’occupa bientôt un autre tube en acier. Puis un troisième, et un quatrième. Quarante piliers garnissent aujourd’hui ce seul cenote. Selon le décompte de Roberto Rojo, plus de 15 000 de ces piliers ont été enfoncés dans le sol fragile du Yucatán, au risque de déclencher une réaction en chaîne. Le sous-sol de la péninsule étant composé de calcaire poreux, la région ne comporte ni lac, ni rivière. Ses innombrables cenotes constituent une source d’eau douce cruciale, alimentant des centaines d’espèces animales, des millions de citoyens mexicains et de touristes. Durant plus de mille ans, ces formations naturelles ont de surcroit été des sites où les peuples mayas effectuaient des offrandes cérémonielles et des rituels.