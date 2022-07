De plus en plus lourds, les équipements agricoles abîment les sols fertiles

Si vous commencez à parler de machines agricoles avec Thomas Keller ou Dani Or, tôt ou tard, la conversation déviera sur les dinosaures. Pourquoi deux experts de la biologie et de la structure des sols passent-ils du sujet des tracteurs et des moissonneuses-batteuses à celui de ces créatures disparues ? Parce que, selon leur explication dans un article publié récemment, les véhicules agricoles d’aujourd’hui sont devenus presque aussi lourds que les plus grands animaux qui ont jamais foulé la Terre, et ce poids impressionnant écrase l’une des ressources les plus précieuses du monde : les sols fertiles.

« Ce n’est pas sorcier », affirme Or, qui partage son temps entre le Desert Research Institute de Reno, dans le Nevada, et l’Institut fédéral suisse de technologie, à Zurich. « Depuis plus d’un siècle, nous avons connu une augmentation persistante de la taille des machines [agricoles]. Il faut bien que quelque chose cède. »

La tendance vers le gargantuesque a été particulièrement prononcée au cours des soixante dernières années. Keller et Or ont constaté qu’entre 1958 et 2020, le poids typique d’une moissonneuse-batteuse entièrement chargée pour le maïs ou le blé a presque été multiplié par dix, passant de 4 000 kg à environ 36 000 kg. Une moissonneuse-batteuse de betteraves entièrement chargée peut peser près de 60 000 kg, ce qui correspond au poids des plus lourds sauropodes : les super-poids lourds de l’époque des dinosaures. Aujourd’hui, le poids du plus gros animal terrestre vivant, l’éléphant d’Afrique, est d’à peine 9 000 kg.