Découverte du plus grand récif corallien d’eaux profondes au monde

Carte d’ensemble du relief géomorphologique du plateau de Blake. Différents reliefs sont ici indiqués par des lettres : Monticules de méduses (A) Monticules Richardson (B) Monticules profilés (C) Monticules ondulés (D) Mini-monticules (E) Monticules de pinacle (F) Monticules clairsemés (G) Million de monticules (H). La carte du relief offre un fort contraste visuel immédiat entre les zones plates et les terrains complexes. Les cercles noirs montrent l’emplacement des plongées en submersibles. L’étoile jaune sur la carte représente l’emplacement du plateau Blake, adjacent à la côte sud-est des États-Unis.

PHOTOGRAPHIE DE Sowers et al. Mapping and Geomorphic Characterization of the Vast Cold-Water Coral Mounds of the Blake Plateau. Geomatics 2024