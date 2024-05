Disparition de la mer d’Aral : quels enseignements tirer de ce désastre écologique ?

L’objectif ultime des scientifiques est de redonner vie à une région dévastée par l’agriculture intensive. Mais ces changements environnementaux ne concernent pas uniquement la mer d’Aral.

Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD), les sècheresses, la salinisation et l’utilisation intensive des terres ont conduit à la dégradation d’une superficie équivalente à celle de l’Asie centrale depuis 2015. En identifiant les plantes susceptibles de pousser dans la mer d’Aral, le SATRPS pourrait fournir des solutions à d’autres régions du monde confrontées aux mêmes problèmes, comme le basin du lac Chad en Afrique de l’Ouest ou le Great Salt Lake aux États-Unis.

L’ADAPTATION, SINON RIEN

Dans les années 1960, les Soviétiques ont détourné les fleuves qui se jetaient dans la mer d’Aral pour produire du coton dans les champs voisins. Ainsi privé d’eau, le lac a commencé à s’évaporer et son niveau a chuté. En reculant, la mer a laissé derrière elle un sol de plus en plus salinisé, où il est impossible de faire pousser des cultures conventionnelles. On y cultive cependant toujours du coton, alors même que la région ne reçoit que 100 millimètres de précipitation par an.

Le gouvernement ouzbek suivra-t-il les recommandations de l’équipe du SATREPS ? Nul ne le sait. Mais le pays semble, jusqu’à présent, ouvert au changement. Le président Shavkat Mirziyoyev, qui avait promis d’assouplir les politiques strictes héritées de l’ère soviétique de son prédécesseur, Islam Karimov, a levé l’obligation pour tous les Ouzbeks de récolter du coton si cela leur était demandé. Il a également pris la parole aux Nations Unies pour dénoncer les effets de la désertification et de la dégradation des terres dans son pays.

Face à l’action du changement climatique, il est plus que jamais urgent de s’adapter. Ainsi, depuis 1968, les températures moyennes dans le bassin de la mer d’Aral ont augmenté d’environ 2°C. L’assèchement de la mer d’Aral a aussi des conséquences sur le climat : à mesure que l’eau disparaît, l’air devient plus sec et ne permet plus de rafraîchir le lac, ce qui crée un cercle vicieux qui favorise les conditions météorologiques plus chaudes et sèches. Les tempêtes de sable répandent de la poussière et des métaux lourds nocifs dans les villages avoisinants, tandis que le retrait de l’eau a entraîné l’accumulation de sel dans le sol.