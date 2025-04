Au Congo, l'autre poumon vert de la planète

La chose aurait paru inconcevable il y a peu. La RDC, qui abrite plus de la moitié de la forêt tropicale du bassin du Congo, souffre encore d’une grande pauvreté et d’une histoire marquée par la colonisation, les dictatures et les conflits – autant de facteurs qui ont freiné le développement d’un système universitaire de qualité, et limité les emplois et les ressources pour les scientifiques.

Cependant, son importance écologique étant devenue de plus en plus manifeste, la région a attiré l’attention d’organisations mondiales de protection de l’environnement, telles que le Centre de recherche forestière internationale (Cifor), qui s’est associé à des gouvernements et à des universités pour investir des millions de dollars en infrastructures, technologie et aussi pour la formation des chercheurs. Depuis 2005, le nombre de diplômés en foresterie en RDC est ainsi passé de six à plus de 300. Aujourd’hui, cette génération pionnière de scientifiques congolais s’efforce de comprendre l’un des écosystèmes les plus vastes et les moins étudiés de notre planète, à un moment où nous en avons le plus besoin.