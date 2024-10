Bassin amazonien : les leçons des peuples de la Várzea

Au niveau du río Juruá, l’un des nombreux affluents serpentant dans le bassin fluvial avant d’alimenter l’Amazone, les maisons sont bâties sur pilotis. Les habitants se déplacent en canoës, souvent pourvus de moteurs hors-bord. Les plus grosses embarcations transportent du carburant, des marchandises et des passagers, qui apportent avec eux leur hamac et le suspendent pour s’y reposer pendant le trajet. L’Hylea, le bateau de l’Institut Juruá [ndlr : un organisme à but non lucratif promouvant le développement durable en Amazonie], fait office de bureau mobile, de cantine et de dortoir. Ainsi, si vous étiez avec moi, nous quitterions Carauari, la ville au bord de la rivière accessible grâce à son petit aéroport. Il faut trois jours à l’Hylea sur le sinueux Juruá pour rejoindre le lieu où nous jetterions l’ancre. Mais nous serions encore en transit : en canoë à moteur désormais, il nous faudrait plusieurs heures de trajet à contre-courant avant d’apercevoir les maisons colorées, les passerelles en bois et enfin le quai principal de São Raimundo.