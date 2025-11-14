En Alaska, les rivières virent à l’orange. Les scientifiques tentent de comprendre pourquoi

Les scientifiques spécialistes de l’environnement ont réussi à prédire certains des nombreux changements qui surviennent à mesure que l’Arctique se réchauffe ; le déplacement des aires de répartition des espèces, la progression de la limite de la flore arborescente vers le nord ou encore l’apparition d’animaux, comme les castors et les élans, en de nouveaux endroits. Mais la rouille des rivières, explique Patrick Sullivan, « a été une surprise, même pour les scientifiques qui réfléchissent constamment à des choses de ce type ».

Depuis qu’il en a vu pour la première fois, Patrick Sullivan, avec ses collègues, a échafaudé une théorie pour tenter d’expliquer pourquoi les rivières de l’Arctique deviennent orange. Ses conclusions soulèvent des inquiétudes quant à la façon dont ce changement pourrait affecter la faune de la région, déjà sous contrainte, et polluer les cours d’eau dont les communautés d’Alaska dépendent. Mais elles réveillent également une angoisse plus profonde : celle d’assister à la désagrégation d’un système tout entier.

MÉTAUX SUINTENT À TRAVERS LE PERGÉLISOL

L’un des premiers objectifs de Patrick Sullivan a été d’identifier les contaminants susceptibles d’avoir provoqué ce changement. Le nord de l’Alaska est couvert de roches issues de schiste et de sédiments qui se trouvaient sur le plancher d’un océan ancien. Avec le temps, des bactéries les ont transformées en pyrite, l’or des fous, un minéral contenant à la fois du fer et du soufre. Pendant des millénaires, ces dépôts sont restés piégés dans le pergélisol, à l’abri de l’air et de l’eau. Mais la terre gelée se réchauffe et le substratum est mis à nu ; un processus destructeur débute qui libère de l’acide sulfurique et oxyde le fer et forme un cocktail orangé toxique que les rivières peuvent transporter sur des kilomètres.