Entre défis et succès, le retour du bison d’Europe

Alors que de nombreuses espèces sauvages ont été décimées, les initiatives de réintroduction et des mesures de préservation des écosystèmes ont permis le retour de populations d'animaux sauvages dans plusieurs régions d’Europe. Parmi ces espèces, on trouve le lynx, le castor (Castor fiber), ou encore le vautour (Vautour fauve et Vautour moine)... Mais plus marquant et moins attendu, c’est le bison d’Europe (Bison bonasus) qui renaît de ses cendres et symbolise les importants efforts de conservation entrepris pour la biodiversité en Europe.

Ce grand herbivore, autrefois omniprésent dans les forêts et prairies du continent, a frôlé l’extinction au 20e siècle, ne laissant dans les années 1930 qu’un maigre troupeau de 54 individus répartis dans des parcs zoologiques à travers l’Europe. Aujourd'hui, grâce aux efforts de conservation et aux initiatives de nombreuses ONG comme Rewilding Europe, le bison d’Europe retrouve peu à peu sa place à l'état sauvage.

UN ENJEU ÉCOLOGIQUE

Actuellement, de l’Europe de l’Ouest jusqu’à la Russie, on compte environ 10 000 bisons dont beaucoup sont nés à l’état sauvage. Cette réintroduction dans les milieux alpins et dans les forêts d’Europe de l’Est contribue non seulement à restaurer une nature dégradée par des siècles d’exploitation industrielle, mais elle s’avère cruciale pour l’équilibre des prairies et des habitats forestiers en évitant que les forêts ne deviennent des canopées fermées.